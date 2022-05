Naomi Osaka, toujours peu à l'aise sur terre battue, a été stoppée (6-3, 6-1) dès le deuxième tour à Madrid par l'Espagnole Sara Sorribes (47e) ce dimanche. La Japonaise, qui ouvrait sa saison sur ocre dans la capitale espagnole, après une préparation de quelques jours sur la terre majorquine de Rafael Nadal, pense déjà à Roland-Garros, où l'ex-n°1 mondiale - aujourd'hui 36e- et quadruple lauréate en Grand Chelem n'a encore jamais dépassé le troisième tour.

En défendant bec et ongles et en arrondissant les trajectoires, Sorribes a mis à mal la force de frappe de la Japonaise. Apparue mollet gauche strappé, Osaka a multiplié les fautes, au contraire de l'Espagnole qui n'a commis que trois fautes directes pour finalement s'imposer en moins d'une heure et demie. Sorribes affrontera au prochain tour la Russe Daria Kasatkina (23e), tombeuse en trois sets (3-6, 6-3, 6-1) de la n°5 mondiale, la Grecque Maria Sakkari.

Fin de parcours également pour l'Espagnole Garbiñe Muguruza, diminuée physiquement et battue (6-3 6-0) par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (37e), prochaine adversaire de la Britannique Emma Raducanu, victorieuse surprise de l'US Open l'année dernière.

