La série noire continue pour Kristina Mladenovic aux antipodes. Si l'on met de côté la victoire en finale de Fed Cup lors de laquelle elle avait été exceptionnelle, la Française n'a plus gagné un match sur le sol australien sur le circuit WTA depuis cinq ans. Dimanche, la tête de série numéro 15 du Yarra Valley Classic, l'un des 3 tournois WTA 500 de Melbourne préparatoires à l'Open d'Australie, s'est inclinée face à l'Américaine Jessica Pegula, 64e à la WTA, en deux sets (6-4, 6-1) et 1h22 de jeu.

Mais elle s'est rebellée dans la seconde qu'elle semblait destinée à remporter aisément. Ferro menait ainsi 5-1 avant le trou noir : 6 jeux concédés d'affilée et donc le match. Les deux Françaises manqueront donc vraisemblablement de compétition et de rythme avant le début de l'Open d'Australie. Mais en s'entraînant toute la semaine, elles auront aussi l'opportunité de travailler sur leurs manques et peut-être de limiter le risque de blessures. A noter enfin que Venus Williams a, elle, remarquablement joué pour son premier match à Melbourne. La quadragénaire a écrasé la Néerlandaise Arantxa Rus en deux sets (6-1, 6-3) et à peine plus d'une heure (1h05 précisément).