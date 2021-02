La marche était cette fois trop haute. Après deux victoires encourageantes à Melbourne, Caroline Garcia a cédé en huitième de finale face à Elise Mertens, tête de série numéro 7 et 20e joueuse mondiale, en deux sets (7-6, 6-3) et 1h40 de jeu. La Lyonnaise avait pourtant remporté ses trois duels précédents face à la Belge qui affrontera Elina Svitolina, tombeuse de Jelena Ostapenko, pour une place dans le dernier carré du tournoi.

Les favorites sont par ailleurs globalement au rendez-vous pour le moment. Dans le Gippsland Trophy où était engagée Garcia, Simona Halep et Naomi Osaka l'ont ainsi respectivement emporté face à l'Allemande Laura Siegemund (6-2, 6-4) et la Britannique Katie Boulter (3-6, 6-3, 6-1). La seule surprise à signaler est venue de l'élimination d'Iga Swiatek. La jeune Polonaise, championne à Roland-Garros, a cédé en deux manches sèches contre la Russe Ekaterina Alexandrova (6-4, 6-2).

Dans le Yarra Valley Classic, toutes les têtes d'affiche ont tenu leur rang. Serena Williams n'a pas eu de difficultés à se défaire d'une autre maman revenue sur les courts Tsvetana Pironkova (6-1, 6-4), Garbine Muguruza n'a pas fait de détails non plus contre Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 6-2). Ashleigh Barty et Sofia Kenin ont eu la tâche plus ardue respectivement face à la Tchèque Marie Bouzkova (6-0, 4-6, 6-3) et l'Américaine Jessica Pegula (5-7, 7-5, 6-2) mais seront elles aussi au rendez-vous des quarts de finale. Kenin y retrouvera d'ailleurs Muguruza pour un "remake" de leur finale de l'Open d'Australie 2020