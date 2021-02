Le compte-à-rebours est lancé. A partir de vendredi, jour de reprise des matches à Melbourne, les six tournois en cours n'auront que trois jours pour aller à leur terme avant le début de l'Open d'Australie lundi. Pour faire face à ce timing plus que serré, la WTA a décidé d'accélérer le rythme jeudi avec un changement de format pour écourter les matches : exit le 3e set, place au super tie-break en 10 points pour toutes les rencontres restantes.

A ce jour, les quarts de finale n'ont pas encore été joués dans deux tournois (le Yarra Valley Classic et le Gippsland Trophy) féminins, tandis que dans le troisième (le Grampians Trophy), qui avait déjà été décalé pour donner plus de temps aux joueuses en quarantaine totale de s'entraîner, les huitièmes n'ont même pas été lancés. Cette mesure destinée à venir à bout d'une programmation surchargée vendredi n'évitera pas aux joueuses et joueurs de jouer deux matches en une journée.