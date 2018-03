WTA Miami : Caroline Garcia prend la porte, Océane Dodin frôle l'exploit

Deux tours et puis s'en va pour Caroline Garcia à Miami. Opposée à l'Américaine Alison Riske (104e) ce jeudi soir, la Française a pris une énorme claque (6-3, 6-1). Le tout en en 1h04 de jeu. Une défaite qui vient s'ajouter à celle subie face à Angélique Kerber à Indian Wells (6-1, 6-1) il y a quelques semaines. Alors qu'elle confiait mercredi être consciente de "ne rien faire d'extraordinaire sur le court", Garcia peine toujours autant en ce début de saison. La faute à son nouveau statut sur le circuit ? Possible.

Dodin, si près, si loin...

De son côté, Océane Dodin n'est pas prête d'oublier son aventure à Miami. D'abord un abandon lors de la dernière étape des qualifications, puis finalement repêchée grâce à un forfait... et ensuite une victoire au premier tour : voilà qu'elle se retrouvait à jouer Simona Halep ce jeudi soir. Et elle a frôlé l'exploit. Devant au score, elle s'est finalement inclinée en trois sets (3-6, 6-3, 7-5). Dodin peut toutefois sortir la tête haute de son combat face à la nº1 mondiale, à qui elle a donné du fil à retordre.

Difficile d'en dire autant pour Alizé Cornet. En 1h40 de jeu, la Française s'est inclinée face à Anastasija Sevastova (7-5, 6-4) ce jeudi. Et on a vite compris que le match n'était pas parti sur de bonnes bases. En perdant ses deux premiers jeux de service, la Niçoise a très mal débuté la rencontre. Malgré un petit sursaut en recollant au score à 4-4, elle a dans la foulée (re)craqué pour perdre finalement la manche. Même topo dans le deuxième set, où elle s'est montrée beaucoup trop vulnérable sur son service malgré 63% de première balles. Et la voilà donc éliminée de Miami.