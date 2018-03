Océane Dodin après sa défaite face à Simona Halep : "Je suis dégoûtée du tennis"

Si avant le tournoi de Miami, on avait dit à Océane Dodin qu'elle rivaliserait avec la numéro 1 mondiale, elle ne l'aurait sans doute pas cru. Surtout suite à son abandon lors des qualifications après un souci à la cheville. Finalement repêchée et suffisamment rétablie pour jouer, la 98e mondiale a passé le premier tour sans encombre avant de se retrouver sur le Central de Miami jeudi soir, face à Simona Halep.

Après avoir remporté le premier set 6-3, la jeune française s'est inclinée dans le second sur le même tarif, avant de mener 4-2, service à suivre, dans le troisième. Puis de s'écrouler, trahie notamment par son service (43% de premières seulement et 16 doubles fautes au total).

" J'aurais préféré prendre deux bulles "

Un scénario qu'elle avait beaucoup de mal à digérer, à chaud, après la rencontre : "Je suis dégoûtée, j'aurais limite préféré me prendre deux bulles que de faire ça, parce que là ça dégoûte de mener 4-2 et de ne pas réussir à gagner, rageait la Nordiste de 21 ans. Ce service catastrophique me coûte la victoire. Là je suis dégoûtée du tennis, c'est terrible, j'ai jamais connu ça, j'ai pété mon téléphone sur le mur (...) J'ai même dit à mon père que j'allais arrêter le tennis (rires). Il m'a répondu : 'Tu es complètement cinglée, tu dois aller voir une psy. Tu fais 7-5 au 3e contre la n°1 mondiale et tu veux arrêter le tennis'"

Si ça peut la rassurer, elle n'a pas été la seule tricolore à dire adieu au soleil floridien jeudi soir. Alizé Cornet a été battue par Anastasija Sevastova au terme d'un match accroché (7-5, 6-4) tandis que Caroline Garcia n'a jamais existé face à l'Américaine Alison Riske (6-3, 6-1). Une défaite bien décevante pour la numéro 7 mondiale, en grande difficulté depuis le début de saison.

Caroline Garcia ne s'en fait pas

"Je ne suis jamais rentrée dans mon match, elle m'a mis beaucoup sous pression, et je n'ai jamais réussi à m'imposer, à dominer comme j'aime le faire, donc c'était difficile, a analysé la Lyonnaise après sa défaite. La préparation s'est pourtant bien passée, je me suis bien adaptée aux conditions, mais après, ça ne s'est pas mis en place sur le match aujourd'hui. Chaque défaite est difficile, que le score soit serré ou pas."

Déjà éliminée en 8e de finale d'Indian Wells la semaine passée, Garcia ne s'inquiète pas pour autant : "Chaque défaite est une expérience et j'essaye d'apprendre de cette expérience. Ca ne m'inquiète pas parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas parce que tu rates un match ou deux que tu dois t'inquiéter, c'est plus sur une longue période. Après c'est des mauvais matches, si je n'impose pas mon jeu, c'est normal que je prenne la marée".