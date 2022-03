Le contraste est assez saisissant. Naomi Osaka affichait un sourire rayonnant lundi après sa victoire maîtrisée contre Alison Riske (6-4, 6-3) en 8e de finale du tournoi de Miami. Quinze jours plus tôt, elle quittait Indian Wells en larmes. Meurtrie par une lourde défaite contre la Russe Veronika Kudermetova dès le 2e tour du tournoi californien. Meurtrie, surtout, par un "Naomi, t'es nulle !" lancé par un spectateur depuis les tribunes au cours du premier set. Elle ne s’en était pas remise pendant le match. Et ses sanglots laissaient planer l'ombre d'un doute sur sa capacité à s'en remettre après.

Ce n'était pas la première fois qu'Osaka laissait apparaître une fragilité mentale. La Japonaise a traversé une année 2021 particulièrement marquante de ce point de vue. Son refus de répondre aux médias qui avait entraîné son retrait de Roland-Garros avait déjà révélé ses problèmes d'anxiété. Ses difficultés à gérer ses émotions étaient encore criantes à l'US Open, où elle avait fondu en larmes après son élimination prématurée dès le 3e tour, face à la Canadienne Leylah Fernandez. Osaka avait pris un break de trois mois dans la foulée. Elle assurait se sentir "aussi bien que possible" avant l'Open d’Australie. L'épisode douloureux d'Indian Wells n'a fait que rappeler l'instabilité de son équilibre émotionnel.

"Apprendre à se déconnecter"

L'exigence poussée à l'extrême a ses conséquences. Gérer son jeu, l'adversité, les conditions atmosphériques ou l'arbitrage n'est déjà pas une sinécure sur le court. Les obligations médiatiques et les réactions du public sont encore d'autres éléments susceptibles de déstabiliser un sportif. Osaka en est le parfait exemple. "Je n'utiliserais jamais le mot 'surréagi' pour Naomi, c'est un être humain sensible, explique la légende du tennis féminin, Chris Evert. Je pense que Naomi apprend maintenant, ou apprendra, que lorsqu'on est en compétition devant des milliers de personnes et qu'on est si exposé sur le terrain, qu'il peut y avoir un deux 'chahuteurs' dans les tribunes, on doit apprendre à se déconnecter."

C'est tout le défi d'Osaka. Peut-être le plus difficile à relever tant la quête de l'équilibre peut s'apparenter à un chemin de croix. "Malheureusement, il faut avoir une carapace, poursuit Chris Evert. Mais vous pouvez avoir une carapace quand vous êtes en compétition et rester sensible hors du court avec vos émotions. Il faut apprendre à trouver cet équilibre, cette combinaison, parce que les 'chahuteurs' sont là depuis longtemps et je crois que tous les meilleurs joueurs ont fait cette expérience perturbante et déchirante. Il ne faut pas que ce genre de choses puisse vous affecter au point où vous n'arrivez plus à jouer de la même manière et vous perdez le match."

Osaka : "J’ai changé de mentalité"

Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais il y a quand même un peu de cela. C'est tout ce qui rend ce processus aussi délicat. "C'est ce genre de moments où il faut découvrir pourquoi vous jouez au tennis, parce que vous ne pouvez pas vous forcer à avoir les bonnes émotions, souligne l'ancien numéro un mondial, Mats Wilander, consultant pour Eurosport. Vous ne pouvez pas forcer cela à chaque fois que vous entrez sur le court. Il faut que cela se fasse naturellement. C'est comme tomber amoureux d'une autre personne qui a une autre passion. Naomi a dû tomber amoureuse du tennis en frappant la balle. Puis en gagnant. Puis elle n'a plus été amoureuse à cause de l'attention autour d'elle, de la douleur qu'il faut endurer pour gagner. Je pense que pour tous ces joueurs, il y a un processus d'introspection."

Osaka est dans cette phase. Et la joueuse de 24 ans a pris le problème à bras le corps en engageant un thérapeute sur les conseils de sa sœur après son épisode douloureux à Indian Wells. "Je comprends maintenant à quel point ça aide, expliquait-elle après sa victoire au 1er tour contre Astra Sharma à Miami. J’ai l’impression d’avoir essayé beaucoup de choses différentes parce que j’ai tendance à intérioriser, et je veux aussi tout faire par moi-même. A Indian Wells, j'ai réalisé que je n'avais jamais été chahutée. J'avais déjà été huée, mais pas visée de manière aussi directe. Cela m'a sorti de mon élément d'une certaine manière. Je me sens mieux préparée maintenant. J'ai changé de mentalité."

"Au tennis, vous apprenez à résoudre des problèmes"

Son sourire retrouvé sur la première partie du tournoi indique qu'elle est sur la bonne voie. Mais la route est encore longue. "J'espère qu'elle trouvera le bon chemin, avance Mats Wilander. Au tennis, ce que vous apprenez, c'est à résoudre des problèmes. Vous êtes prêts à essayer différentes options. Cela ne veut pas dire que cela se traduira par une victoire. Pour Osaka, cela ne signifie pas qu'elle deviendra une meilleure joueuse. Ce n'est peut-être même pas forcément ce qu'elle cherche. Mais je crois que cela signifie qu'elle est sur une voie pour essayer d'être plus heureuse quand elle joue au tennis. Et bien sûr, être la plus heureuse possible en dehors du court."

Les deux sont étroitement liés. Le cas d'Osaka illustre assez bien le phénomène et le défi que représente la quête de l’équilibre émotionnel. La Japonaise est l'exemple le plus marquant, mais elle est loin d'être la seule concernée. "Elle nous a beaucoup appris et elle a vraiment exposé un problème de santé qui est très, très important, souligne Chris Evert. Elle a joué un rôle de modèle pour tant de personnes. Je pense que tous ceux d'entre nous qui la connaissent la soutiennent dans son parcours et espèrent qu'elle retrouvera l'équilibre pour être dure sur le court et ensuite sensible en dehors. Parce que c'est vraiment elle." Et c'est ainsi que tous les amoureux de tennis veulent la voir.

