Elle n'a toujours pas perdu le moindre set. Alors que l'on s'interrogeait sur la fragilité mentale potentielle de Naomi Osaka voici quelques jours, la Japonaise évolue à un niveau très intéressant dans ce WTA 1000 de Miami. Toujours très agressive et percutante, elle a étouffé lundi Alison Riske, 50e mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h32 précisément) en huitième de finale. Qualifiée pour les quarts, elle devra faire tomber une autre Américaine en la personne de Danielle Collins, finaliste du dernier Open d'Australie, pour aller plus loin.

Après avoir bénéficié du forfait de Karolina Muchova au tour précédent, Naomi Osaka craignait peut-être de voir son élan de début de tournoi coupé. Il n'en a rien été. Elle n'a eu même besoin que d'un jeu, le premier, remporté après avoir sauvé quatre balles de break d'entrée, pour se lancer. Car c'est bien elle qui a fait le break dans la foulée et qui a ensuite tenu cet avantage pour virer en tête. Impressionnante de puissance, elle a multiplié les points gagnants (40 en tout, et 24 dans le seul premier set !), notamment côté coup droit, imposant un rythme d'enfer à son adversaire.

Osaka n'a en fait connu qu'un moment de flottement, en début de deuxième set. Moins appliquée, elle a alors commis plusieurs fautes directes d'affilée, permettant à Riske de prendre un break d'avance (6-3, 0-2). Mais elle a immédiatement réagi, retrouvant son explosivité et ses accélérations pour aligner quatre jeux et asseoir définitivement sa domination. Souriante, elle a joué à un niveau bien supérieur à sa 77e place mondiale actuelle, et en enchaînant les victoires, le retour de la confiance pourrait lui pemettre de hausser encore le curseur.

