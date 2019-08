C’est une sorte de psychothérapie à grande échelle à laquelle s’est livrée Naomi Osaka. Comme elle l’a déjà fait parfois par le passé, la numéro 2 mondiale a adressé un long message au public sur son compte Twitter jeudi, avant de s’envoler pour Toronto. Elle y reprendra la compétition la semaine prochaine, un peu plus d’un mois après sa sortie de route spectaculaire dès le 1er tour à Wimbledon contre la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (7-6, 6-2). Une grande déception pour la Japonaise qui n’a été que la suite presque logique d’une série de résultats indignes de son talent.

"Les derniers mois ont été vraiment durs sur le plan tennistique pour moi", a-t-elle ainsi reconnu en préambule. "Mais heureusement, je suis entourée de gens que j’aime et qui m’aiment. Quand les choses ne tournent pas rond pour moi, j’ai tendance à tout prendre sur moi et à me refermer pour ne pas partager mon fardeau avec les autres, mais mes proches m’ont appris à leur faire confiance", a-t-elle ajouté. Devenue numéro 1 mondiale après son deuxième sacre consécutif en Grand Chelem à Melbourne en janvier dernier, Osaka a découvert le poids de son nouveau statut.

Une période troublée derrière elle, vraiment ?

Et elle a eu du mal à le gérer, d’autant que cette soudaine célébrité l’a éloignée du jeu, comme elle l’a ensuite concédé en creux. "De façon assez inattendue, ces derniers mois ont aussi comporté certains des meilleurs moments de ma vie parce que j’ai rencontré de nouvelles personnes et que j’ai fait des choses que je n’aurais jamais imaginées avant." La Japonaise s’est ainsi séparée de son entraîneur Sascha Bajin dans des conditions pour le moins spéciales, avant de changer spectaculairement d’équipementier, passant d’Adidas à Nike.

Ajoutez à cela la multiplication des sollicitations publicitaires et extra-sportives et on comprend que le tennis n’ait plus été au centre de ses préoccupations, jusqu’à en oublier le plaisir de jouer. "Cela étant dit, je peux désormais prendre du recul et dire honnêtement que je ne me suis plus amusée sur un court de tennis depuis l’Open d’Australie. Mais j’en ai fini avec cette période et je réapprends à m’amuser en jouant. J’ai attribué trop d’importance aux résultats bruts de mes matchs sans en apprendre quoi que ce soit", a analysé la dauphine d’Ashleigh Barty au classement WTA.

Le retour sur dur, sa surface de prédilection, pour préparer la défense de son titre à l’US Open, pourrait aussi aider Osaka à reprendre des couleurs. "J’ai beaucoup appris de moi-même et j’ai l’impression d’avoir grandi en tant que personne lors de cette (ces) dernière(s) année(s). Je suis impatiente de voir ce que le futur me réserve sur et en dehors du court", a-t-elle écrit en guise de conclusion. Alors méthode Coué ou retour aux affaires programmé pour la Japonaise ? Toronto apportera un premier élément de réponse.