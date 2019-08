L’affiche était pourtant parfaite pour le public canadien. Entre la légende Serena Williams et la révélation Bianca Andreescu, idole de tout un peuple, la finale de la Rogers Cup à Toronto promettait des étincelles, mais elle a tourné court. Menée 3-1 après seulement 19 minutes de jeu dimanche, l’Américaine, en larmes, a été contrainte à l’abandon, blessée dans le haut du dos. La jeune Canadienne en a profité pour s’adjuger le deuxième grand titre de sa saison et de sa carrière après Indian Wells au mois de mars.

"Je suis désolée de ne pas avoir pu aller au bout aujourd’hui. J’ai essayé, mais je ne peux pas. L’année a été difficile jusqu’ici, mais on va continuer." Au bord des larmes, Serena Williams a eu du mal à s’exprimer lors de la cérémonie de remise des trophées au Canada. Terrassée par la déception et un nouveau pépin physique visiblement dans le haut du dos, l’Américaine était inconsolable, elle qui a déjà été écartée des courts pendant de nombreuses semaines cette saison. Et bien que ravi par le sacre de sa pépite Bianca Andreescu, le public canadien est donc resté sur sa faim.

Andreescu a consolé Serena

Ce titre a un goût amer pour la Canadienne de 19 ans, toujours invaincue contre les membres du top 10 en carrière (7 victoires désormais). Mais Andreescu avait parfaitement entamé cette finale, parvenant à bien retourner le service de son adversaire et trouvant de la longueur à l’échange. Et après avoir confirmé son break (3-1), elle a été aussi surprise que les spectateurs de ne pas voir Serena se lever de sa chaise. Sincèrement désolée pour l’Américaine, elle a alors tenté de la réconforter en la faisant rire, un beau geste de sportivité.

Andreescu n’en a pas moins irradié de bonheur, à raison, au moment de soulever le trophée devant son public. Cette victoire sur abandon lui permettra de faire une entrée fracassante dans le top 20 lundi à la 14e place mondiale. Et si elle n’avait pas enchaîné elle-même les blessures lors des cinq derniers mois, il y a fort à parier qu’elle aurait déjà franchi le cap du top 10. Comme elle l’a dit lors de son discours, ce n’est vraisemblablement "que le début".