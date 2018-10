Moscou : Ons Jabeur, première Tunisienne en finale d'un tournoi WTA

Issue des qualifications, Jabeur, âgée de 24 ans, rencontrera samedi la Russe Daria Kasatkina (14e), qui a défait la Britannique Johanna Konta (44e) 6-4, 6-3, pour un trophée historique.

Elle est déjà assurée de gagner près de 40 places au classement WTA, et de figurer au 63e rang lundi. "C'est vraiment incroyable et je suis vraiment heureuse. J'ai tout donné aujourd'hui et ce n'était pas facile parce qu'elle joue vraiment bien", a-t-elle déclaré.

Un premier set de perdu cette semaine

"Peut-être que j'étais trop détendue dans le deuxième set. À la fin, je suis restée calme. C'était un peu frustrant parce que j'ai raté quelques balles faciles, mais j'ai voulu juste jouer mon jeu" a ajouté la Tunisienne, qui a perdu son premier set du tournoi lors de la demi-finale.

Jabeur a perdu son unique face-à-face contre Kasatkina, aux Jeux de Rio en 2016.