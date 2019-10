A quelques semaines de la finale de Fed Cup, Kristina Mladenovic semble retrouver l’inspiration. Pour la 8e fois cette saison, et la deuxième semaine consécutive après Linz, la Française jouera un quart de finale sur le circuit WTA. Elle a ainsi fait tomber jeudi la tête de série numéro 6 du tournoi et 24e joueuse mondiale Anastasija Sevastova après trois sets (7-5, 3-6, 6-3) d’une lutte intense de deux heures et quart. Pour s’offrir une deuxième demi-finale en 2019, le défi sera de taille pour elle contre Kiki Bertens.

Kristina Mladenovic est tenace cette semaine. Après avoir ramené Yulia Putintseva à la raison (6-4, 3-6, 6-2) au 1er tour, elle est à nouveau sortie gagnante d’un combat en trois sets jeudi face à une adversaire connue pour être accrocheuse, qui plus est. Et pour ce faire, elle s’est montrée agressive quand le jeu l’exigeait, parvenant à remettre un coup de collier en début de manche finale, alors que Anastasija Sevastova semblait avoir le vent en poupe après avoir remporté le premier set.

Mladenovic a trouvé un second souffle

Première à breaker dans cette partie, Mladenovic a cédé quasiment dans la foulée son avantage avant d’être confrontée à quatre balles de set sur son service alors qu’elle était menée 5-4. Sous pression, elle est parvenue à les écarter successivement et à faire le jeu grâce à son coup droit pour renverser la situation et empocher le premier set (7-5). Sur sa lancée, elle a même enchaîné quatre jeux pour faire le break en début de deuxième acte (7-5, 2-0).

Mais à partir de 3-1, elle a connu un moment difficile dont a profité Sevastova pour réaliser à son tour une série de cinq jeux et remettre les compteurs à zéro (7-5, 3-6). Beaucoup plus solide à l’échange et utilisant intelligemment l’amortie, la Lettonne a renversé la dynamique et semblait avoir repris le contrôle du match. Pourtant, Mladenovic s’est rebellée, a su réaccélérer, prendre davantage le filet et limiter ses doubles fautes (4 en tout) pour l’emporter. Assurée de repasser numéro 1 française la semaine prochaine, elle n’aura rien à perdre en quart de finale contre une Kiki Bertens condamnée à l’emporter si elle veut se qualifier pour le Masters de Shenzhen.