Les semaines se suivent et se ressemblent pour le tennis féminin français. Alors qu'elles étaient respectivement têtes de séries numéro 3 et 8 du tournoi, Kristina Mladenovic et Clara Burel n'ont pas réussi à enchaîner à Nursultan. Les deux Françaises sont tombées au 2e tour du WTA 250 du Kazakhstan, alors qu'elles avaient toutes les deux gagné le premier set face à des joueuses moins bien classées mercredi.

Mladenovic, 62e mondiale, avait ainsi bien démarré la rencontre contre Anastasia Potapova (80e), avant de faiblir pour finalement perdre 1-6, 6-4, 6-3 en un peu plus de deux heures de jeu (2h09 précisément). Pour Clara Burel, 79e au classement WTA, le scénario a été similaire mais la contre-performance encore plus marquante face la Roumaine Jaqueline Cristian, 126e. Après avoir arraché la première manche de haute lutte, la jeune Française s'est effondrée 6-7, 6-1, 6-2 en 1h58.

ATP Indian Wells Dates, diffusion en direct, chaînes TV, favoris : le programme du Masters 1000 d'Indian Wells 2021 IL Y A 2 HEURES

Il n'y a plus de Françaises en lice dans ce tournoi se déroulant dans la capitale du Kazakhstan.

Tennis Halep a trouvé son nouveau coach IL Y A 3 HEURES