Elina Svitolina prend déjà la porte à Ostrava, battue par Maria Sakkari. La 23e mondiale a dominé l'Ukrainienne, 5e mondiale, en deux sets (6-3, 6-3) en une heure et 16 minutes. En quarts de finale, elle affrontera la gagnante de la confrontation entre Jelena Ostapenko, vainqueur surprise de Petra Martic, et Ons Jabeur. "J'ai été super solide depuis la ligne de fond de court", s'est félicitée la Grecque. "Et bien sûr mon service m'a beaucoup aidé."