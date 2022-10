La numéro un mondiale, Iga Swiatek, s'est inclinée dimanche face à la Tchèque Barbora Krejcikova (5-7, 7-6, 6-3) en finale du tournoi WTA 500 d'Ostrava, en République tchèque. Le défi était de taille pour la Tchèque qui jouait sur ses terres : elle a empêché la Polonaise de remporter la 11e finale de sa carrière sur 12 jouées. C'est la première fois qu'Iga Swiatek échouait en finale depuis trois ans et sa défaite à Lugano contre la Slovène Polona Hercog, le 8 avril 2019.

Ad

Krejcikova confirme sa bonne forme du moment, une semaine après sa victoire au tournoi de Tallinn (WTA 250). Après avoir été menée 5 jeux à 1 dans le premier set, la joueuse de 26 ans, victorieuse à Roland-Garros en 2021, est parvenue à recoller à 5-5 mais a finalement laissé échapper la première manche.

WTA Ostrava Swiatek accède à sa dixième demi-finale de l'année 07/10/2022 À 18:11

Un tournoi quand même historique pour Swiatek

Elle est toutefois restée dans son match, contraignant la n°1 mondiale à jouer un tie-break dans le deuxième set remporté 7 points à 4, avant de gagner le troisième set 6-3, au terme d'une intense bataille de 3h16 minutes. La lauréate de Roland-Garros et de l'US Open en 2022 s'est inclinée pour la première fois en trois confrontations face à la 23e joueuse mondiale, qui a de son côté remporté son 5e titre WTA.

Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, est parvenue à la faveur du tournoi d'Ostrava à rejoindre Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Serena Williams et Victoria Azarenka dans le club des joueuses ayant remporté 60 matches ou plus en une saison sur le circuit WTA.

US Open Swiatek reçoit 2,6 millions de dollars : "Je suis contente que ce ne soit pas en liquide" 10/09/2022 À 23:22