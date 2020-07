WTA PALERME - La Roumaine Simona Halep a annoncé dimanche qu'elle renonçait à participer au tournoi, alors qu'une quarantaine est désormais imposée en Italie aux personnes ayant récemment séjourné en Roumanie ou en Bulgarie. Mais les organisateurs de l'épreuve avaient tout fait pour que la N.2 mondiale puisse être de la partie.

Simona Halep a pris sa décision. La Roumaine a annoncé dimanche qu'elle ne participerait pas au tournoi de Palerme. "Compte-tenu de la récente augmentation des cas de Covid-19 en Roumanie et de mon inquiétude actuelle quant au transport aérien, j'ai pris la décision difficile de me retirer du tournoi de Palerme", a expliqué la championne sur son compte Twitter. "Je veux remercier le directeur du tournoi et le ministre italien de la Santé pour tous leurs efforts envers moi", a ajouté la tenante du titre de Wimbledon.

"Nous avons appris avec une grande amertume la décision de la N.2 mondiale d'annuler sa participation", a de son côté déclaré le directeur du tournoi Oliviero Palma, cité dans un communiqué. Selon les organisateurs, cette décision, qui leur a été communiquée par la manager de la joueuse, Virginia Ruzici, est liée à la quarantaine imposée en Italie aux personnes ayant séjourné en Roumanie ou en Bulgarie lors des 14 jours précédents.

Konta en tête d'affiche ?

"Nous étions optimistes hier et nous avions informé le staff de Halep du fait que les joueurs et joueuses professionnels n'étaient pas soumis à cette quarantaine", a ajouté M. Palma. Selon lui, l'obligation de quarantaine ne concerne en effet pas les personnes qui entrent en Italie pour motifs professionnels. "Mais le staff de Halep vient de nous communiquer sa décision, qui gâche tous nos efforts. Nous sommes amers et profondément déçus", a-t-il encore déclaré.

Le tournoi WTA de Palerme, qui se tient sur terre battue à partir du 3 août, doit marquer la reprise de la saison de tennis après une interruption de cinq mois. Halep devait en être la tête d'affiche. Quatre joueuses du Top 20 sont toujours prévues dans le tableau final. La mieux classée est désormais la Britannique Johanna Konta, 14e joueuse mondiale.

