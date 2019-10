Bianca Andreescu poursuit sa marche en avant. La championne de l’US Open a validé jeudi son billet pour les quarts de finale à Pékin en ne faisant qu’une bouchée (ou presque) de l’Américaine Jennifer Brady, 66e joueuse mondiale, battue en deux sets (6-1, 6-3) et un peu plus d’une heure (1h07). Sans être éblouissante, la Canadienne de 19 ans a assuré pour être au rendez-vous fixé en quart de finale par la Japonaise Naomi Osaka, tombeuse plus tôt dans la journée d’une autre Américaine, Alison Riske (6-4, 6-0).

Et de 16 ! Bianca Andreescu en est désormais à 16 succès consécutifs sur le circuit WTA, et jeudi, elle n’a pas eu à forcer pour poursuivre sa série. Expéditive dans le premier set, la 6e joueuse mondiale a un peu baissé de rythme dans le second, écartant une balle de break à 2-2, mais a su conclure en deux manches. Elle a notamment profité de la faiblesse au service de Brady (44 % de premières seulement), vraisemblablement fatiguée par son match de la veille contre Madison Keys.

Mais pour aller dans le dernier carré, Andreescu devra élever son niveau de jeu, car elle affrontera une autre grande représentante de la nouvelle génération, Naomi Osaka. Couronnée à domicile au Japon il y a quelques jours, cette dernière semble avoir retrouvé le feu sacré. L’affrontement promet donc d’être explosif.