Yulia Putintseva a sans doute payé les efforts consentis lors de ses deux dernières victoires en trois sets face à Petra Martic puis Elena Rybakina. En tout, elle avait passé déjà 7h22 sur le court cette semaine, avant de croiser le fer avec Halep. Elle a donc rapidement voulu abréger les échanges, et avec une certaine réussite en début de match. A 1 jeu partout, elle a obtenu deux balles de break (à 15/40), usant à bon escient d'amorties et de revers longs de ligne gagnants.

Mais Halep les a sauvées et n'a plus regardé dans le rétroviseur, anticipant de mieux en mieux les amorties adverses au fil du premier set. La Roumaine, de plus en plus performante à l'échange et dans ses changements de direction, n'a plus été menacée par la suite sur son engagement. Entre les deux manches, Putintseva a pris un temps mort médical pour se faire manipuler le dos. Mais elle n'a pu tenir que deux jeux, perdus, à son retour. A une semaine de Roland-Garros, elle a préféré ne pas insister : une triste fin pour une belle semaine pour elle, à l'image de ce qu'a vécu Daria Kasatkina vendredi (abandon sur blessure à la cheville après une chute).