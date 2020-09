Karolina Pliskova retrouve des couleurs. Après avoir été sortie dès le 2e tour de l'US Open par Caroline Garcia, la grande Tchèque prend progressivement ses marques sur terre battue européenne. Vendredi, elle a enchaîné une deuxième victoire à Rome, en dominant solidement la qualifiée russe Anna Blinkova en deux sets (6-4, 6-3) et 1h18 de jeu. Pour poursuivre l'aventure jusque dans le dernier carré, elle devra se défaire d'Elise Mertens qui a battu la Monténégrine Danka Kovinic (6-4, 6-4), elle aussi issue des quaifications.

Ce n'est probablement pas un hasard que Pliskova se relance en Italie. L'an passé, la tête de série numéro 2 du tournoi était allée chercher le titre à Rome : les courts sur terre battue, mais rapides, lui conviennent particulièrement bien. Elle aurait d'ailleurs pu s'imposer plus rapidement vendredi, elle qui a rapidement mené 6-4, 5-1, avant de subir un débreak sans conséquence. La qualité de sa première balle, avec plus de 80 % de réussite quand elle est passée, a notamment fait la différence.

Halep tient son rang

Dans le haut du tableau, Simona Halep n'a pas tremblé non plus face à Dayana Yastremska, 29e joueuse mondiale, qu'elle a dominée en deux manches accrochées (7-5, 6-4) et 1h28 de jeu. La tête de série numéro 1 a été surprise par un break d'entrée, mais elle a su refaire son retard dans la foulée. Le tournant de la partie est intervenu à 5 jeux partout dans le premier acte. L'Ukrainienne, qui tenait jusqu'alors la dragée haute à la Roumaine, a craqué, commettant deux grossières erreurs et une double faute. Breakée, elle a ensuite encaissé une série de cinq jeux (7-5, 3-0).

Forte d'un double break d'avance, Halep en a cédé toutefois un par la suite. Mais elle n'a jamais vraiment craint un retour de Yastremska dans ce second set. En quart de finale, elle devra faire face à la Kazakhstanaise Yulia Putintseva qui a renversé sa compatriote Elena Rybakina (4-6, 7-6, 6-2) après avoir été menée 4-6, 2-5.

Muguruza facile, Azarenka sur abandon

De son côté, Garbiñe Muguruza monte clairement en puissance. L'Espagnole a mis de côté un US Open raté et compte désormais trois victoires consécutives sur l'ocre romain. Et si elle avait été bousculée voire malmenée par Cori Gauff au tour précédent, cette fois, la finaliste de l'Open d'Australie n'a laissé aucune chance à Johanna Konta, pourtant tête de série numéro 7 et balayée en deux sets (6-4, 6-1) et 1h22 de jeu.

Muguruza s'est montrée redoutablement efficace derrière sa première balle (quasiment 82 % de réussite) et n'a jamais concédé son service, écartant les trois seules balles de break adverse. Et pour aller plus loin, elle devra se défaire de la joueuse en forme du moment : Victoria Azarenka. Après s'être baladée contre Sofia Kenin jeudi (6-0, 6-0), la finaliste de l'US Open a trouvé à qui parler vendredi face à Daria Kasatkina. Les deux joueuses ont livré une sacrée bataille dans le premier set (1h16) jusqu'à... l'abandon de la Russe qui est tombée en plein tie-break, se blessant malheureusement à la cheville (6-6, ab.).

