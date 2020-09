"A mon grand regret, je dois déclarer forfait pour les Internationaux d'Italie à cause d'une élongation au tendon d'Achille." C'est par ces mots que Serena Williams a annoncé son forfait samedi pour le tournoi de Rome. "Je suis tellement sensible au soutien continu de mes fans à Rome et j'ai hâte de revenir bientôt", a ajouté l'Américaine, quatre fois victorieuse au Foro Italico, qui aura 39 ans le 26 septembre.