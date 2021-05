Deux matches en une journée ? Aucun problème pour Iga Swiatek ! La Polonaise a signé un petit exploit pour se qualifier pour la finale du WTA 1000 de Rome samedi en disposant successivement d'Elina Svitolina en quart de finale, après son report la veille à cause de la pluie, et de Cori Gauff dans le premier duel en carrière de deux des plus belles promesses du circuit. Swiatek affrontera dimanche une habituée des lieux, Karolina Pliskova.

La Tchèque (9e mondiale) disputera dimanche sa troisième finale en trois ans au tournoi de tennis de Rome. Sacrée en 2019 sur la terre battue romaine, puis finaliste l'an dernier, battue par la Roumaine Simona Halep, Pliskova a logiquement dominé samedi en demi-finales la Croate Petra Martic (25e) 6-1, 3-6, 6-2, malgré un passage à vide dans le deuxième set.

"Je me sens très relax ici. Cela va faire presque deux semaines que je suis là. Les balles, les courts, les succès que j'ai pu avoir dans le passé, tout ça se met ensemble", a-t-elle expliqué. "J'ai aussi travaillé dur ces dernières semaines. Tout s'est bien combiné cette semaine, avec un peu de chance avec les balles de match sauvées" vendredi en quarts de finale face à la Lettone Jelena Ostapenko (49e), a-t-elle ajouté.

Swiatek vers le Top 10

Seule membre du Top 10 ayant atteint le dernier carré, la Tchèque de 29 ans aura fort à faire dimanche face à Iga Swiatek, 20 ans dans deux semaines, qui avait survolé Roland-Garros à l'automne dernier. La Polonaise avait empoché à Paris son tout premier titre sur le circuit WTA et en a depuis ajouté un autre à son palmarès en début d'année à Adélaïde, en Australie.

Elle s'est offert un samedi parfait avec deux succès en deux manches. Elle a d'abord dominé en fin de matinée Elina Svitolina (6e), double lauréate à Rome (2017 et 2018), 6-2, 7-5 dans le dernier quart de finale, reporté vendredi en raison de la pluie. Puis elle a enchaîné dans l'après-midi face à Coco Gauff, 17 ans (35e mondiale) 7-6, 6-3. La jeune Américaine, 17 ans, avait profité vendredi en quart de finale de l'abandon sur blessure de la N.1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty.

Swiatek pourrait décrocher une place dans le Top 10 mondial en cas de succès dimanche.

