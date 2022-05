Elle a oublié ce que perdre signifiait. La numéro 1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek s'est qualifiée samedi pour la finale du WTA 1000 de Rome pour tenter de remporter son cinquième tournoi consécutif après ses succès à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart. La Polonaise de 20 ans, grande favorite de Roland-Garros (22 mai-5 juin), a signé sa 27e victoire de rang, une performance que personne n'avait réalisée depuis Serena Williams en 2015, en atomisant la Bélarusse Aryna Sabalenka, tête de série N.3, en deux sets expéditifs 6-2, 6-1 et 1h19 de jeu, sur la terre battue du Foro Italico.

Ad

WTA Rome Swiatek continue sa folle série, Jabeur miraculée IL Y A 18 HEURES

La lauréate de Roland-Garros en 2020 rencontrera en finale la Tunisienne Ons Jabeur (7e), victorieuse la semaine dernière du tournoi de Madrid en l'absence de Swiatek, ou la Russe Daria Kasatkina (23e), opposées dans l'autre demi-finale samedi après-midi.

Henin et les soeurs Williams en point de mire

Comme lors de la finale de Stuttgart, quatrième tournoi en date raflé par Swiatek fin avril, la Polonaise n'a laissé aucun espoir à la Bélarusse, totalement prise de vitesse, démoralisée par la justesse de son adversaire et physiquement diminuée en fin de match. À Rome, la Polonaise fait son retour après une petite pause pour s'offrir "cinq ou six jours sans la raquette" et reposer un bras douloureux. Elle survole son sujet depuis le début de la semaine avec quatre victoires sans laisser le moindre set.

Depuis 2000, seules Venus Williams (35, le record), Serena Williams (34) et Justine Henin (32) ont fait mieux que les 27 victoires de rang obtenues jusqu'ici par la Polonaise. La dernière défaite de Swiatek remonte au 16 février, au 2e tour du tournoi de Dubaï, contre la Lettone Jelena Ostapenko.

WTA Rome Une 25e victoire d'affilée et Swiatek défiera Andreescu en quart HIER À 14:08