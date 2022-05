C'est ce qu'on appelle une reprise réussie. Absente à Madrid la semaine dernière pour des douleurs au bras, Iga Swiatek a parfaitement entamé son tournoi de Rome en dominant la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (57e) (6-3, 6-0). La numéro un mondiale a désormais rendez-vous avec la Bélarusse Victoria Azarenka (16e mondiale) au prochain tour.

Malgré sa coupure, la Polonaise, loin d'avoir perdu le rythme malgré ses "cinq ou six jours sans raquette" fin avril, poursuit son impressionnante série de victoires - 24e de rang - qui lui a permis de gagner les quatre derniers tournois auxquels elle a participé (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart). Pour son entrée en lice, au 2e tour, le premier set a été assez chaotique avec des breaks de part et d'autre (4 jeux de service perdus pour la Roumaine, 2 pour la Polonaise). Avant un second set à sens unique en faveur de l'ex-lauréate de Roland-Garros (en 2020).

Swiatek, en pleine confiance à moins de deux semaines de retrouver la terre battue parisienne (22 mai-5 juin), rencontrera en huitièmes de finale la Bélarusse Victoria Azarenka (16e mondiale). Le tableau féminin a en revanche perdu mercredi la finaliste des trois dernières éditions, Karolina Pliskova (victoire en 2019, défaites en 2020 et 2021). La tête de série N.6 s'est inclinée au 2e tour contre la Suissesse Jil Teichmann (29e) en trois manches 2-6, 6-4, 4-6.

