Fin juillet, Daria Kasatkina a suscité quelques remous dans son pays en critiquant la guerre en Ukraine et en dévoilant son homosexualité, deux sujets sensibles en Russie. Mais la 12e joueuse mondiale et n°1 russe a aussi pris soin, début août, de faire parler d'elle sur le court. Ce dimanche, elle a remporté le tournoi sur dur de San Jose, en Californie, son premier titre cette saison, en battant en finale Shelby Rogers (6-7, 6-1, 6-2).

La Russe de 25 ans décroche son cinquième trophée sur le circuit WTA, après ceux glanés à Charleston (2017), Moscou (2018), Melbourne et Saint-Pétersbourg l'an passé. Elle a privé Rogers, 28 ans, d'un premier titre pour sa troisième finale, après celles, déjà perdues, à Bad Gastein en Autriche en 2014 et Rio de Janeiro en 2016. L'Américaine a pourtant tenu le coup dans le premier acte, parvenant à effacer deux breaks concédés, pour revenir à 5-5 en ayant au passage sauvé une balle de set. Dans la foulée, elle s'est montrée la plus solide au jeu décisif.

Le premier set a duré aussi longtemps que les deux suivants

Frustrée de se retrouver menée alors qu'elle semblait contrôler la partie, Kasatkina a alors haussé son niveau de jeu, contrairement à Rogers qui baissait de pied. La demi-finaliste du dernier tournoi de Roland-Garros, qui avait écarté solidement la favorite du tournoi Paula Badosa, la veille, a mis 1h16 pour remporter les deux sets suivants, soit autant de temps pris pour perdre la première manche.

