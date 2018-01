Tournoi de Shenzhen : Simona Halep commence l'année en fanfare

L'année de Simona Halep commence de la meilleure des manières. A moins de 10 jours de l'Open d'Australie, la numéro 1 mondiale a remporté le tournoi de Shenzhen. La Roumaine s'est imposée en trois sets (6-1, 2-6, 6-0) face à la tenante du titre, la Tchèque Katerina Siniakova (47e), en un peu moins d'une heure et quart.

La joueuse de 26 ans remporte ainsi son 16e titre sur le circuit WTA, son premier depuis qu'elle a atteint la place de numéro un mondiale. C'est la deuxième fois qu'elle s'impose à Shenzen, après sa victoire en 2015.

Après avoir remporté facilement le premier set, en moins de 30 minutes, Halep a vu revenir Siniakova, tombeuse de Maria Sharapova en demi-finales, lors de la deuxième manche, avant de reprendre l'avantage dans le troisième set. "Cela a été une super semaine pour moi, j'ai très bien joué. Face à Siniakova, cela a été un match difficile, elle a très bien joué", a déclaré Halep après sa victoire.

Halep assurée d'être tête de série numéro 1 à Melbourne

Le match entre les deux joueuses avait été décalé de 5 heures en raison de la pluie, et s'est finalement déroulé en intérieur. "J'ai juste essayé de profiter du moment, même si on a dû jouer à l'intérieur. Ca n'était pas facile, mais on a fait notre travail. Je suis heureuse d'avoir remporté mon premier titre de la saison", a ajouté la Roumaine.

Halep arrivera donc à Melbourne en confiance, assurée d'être tête de série numéro un pour le premier Grand Chelem de la saison, qui démarre le 15 janvier prochain.