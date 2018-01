WTA Shenzhen : Sharapova et Halep débutent idéalement 2018

Maria Sharapova débute 2018 avec la manière et plein d'espoir. Cinq fois titrée en Grand Chelem et ex-meilleure joueuse mondiale, la Russe s'est imposée (6-3, 6-0) en un peu plus d'une heure (1h20) face à Mihaela Buzarnescu, une roumaine classée 56e mondiale.

"Voir le court plein pour un simple match du 1er tour, c'est assez remarquable", a déclaré ensuite la joueuse de 30 ans. "C'est la première fois que je m'aligne ici et je ne savais pas trop à quoi m'attendre."

Buzarnescu s'est inclinée dès la première demi-heure, ne parvenant plus ensuite à reprendre l'avantage pour le reste du premier set (48 minutes). Sharapova s'est ensuite promenée à son aise dans la seconde manche (environ une demi-heure), laminant son adversaire.

Après ce premier succès sur le court du stade Longgang, dans la métropole portuaire du sud de la Chine, la Russe affrontera au prochain tour l'Américaine Alison Riske, 70e mondiale, qui ne l'a jamais battue en deux affrontements.

La Chine réussit à Sharapova

La Chine semble réussir à Maria Sharapova : c'est au tournoi de Tianjin (nord du pays) qu'elle avait décroché mi-octobre son premier titre WTA depuis son retour sur le circuit en avril après avoir purgé une suspension de 15 mois pour usage de produits dopants.

Après avoir dû batailler âprement en finale contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, Sharapova, 30 ans, avait alors remporté son 36e titre WTA, le premier depuis Rome en 2015.

En revanche, sa participation dans la foulée au tournoi WTA de Moscou avait débouché sur une très amère déconvenue: de retour sur les courts moscovites après une absence d'une décennie, la vedette russe s'était vue éliminée d'entrée, s'inclinant face à la Slovaque Magdalena Rybarikova.

Halep fait honneur à son rang de N.1 mondiale

Halep, âgée de 26 ans et toujours en quête de son premier trophée majeur, l'a promptement emporté (6-4, 6-1), en tout juste 69 minutes, sur son adversaire américaine Nicole Gibbs (110e au classement).

Halep sera elle opposée à la Chinoise Duan Yingying, classée 91e.

"C'était sympa de jouer devant un gros public", a apprécié la Roumaine. "C'est toujours agréable d'évoluer ici, où j'ai remporté le titre il y a trois ans. C'est ma première victoire cette année en tant que N.1 mondiale alors je suis contente et j'en profite."