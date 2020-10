"Bonjour à tous, je voulais vous faire savoir que j'ai été testé positif au Covid-19", a posté la native de Constanta, âgée de 29 ans, sur le réseau social. "Je m'isole à la maison et je me rétablis bien de mes légers symptômes", a précisé Halep. "Je me sens bien... nous allons traverser cela ensemble", a assuré la lauréate de Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.