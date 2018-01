Muguruza gagne puis se retire à cause d'un problème à une jambe

La N.3 mondiale a battu la Néerlandaise Kiki Bertens en deux sets 6-3, 7-6 (8/6) dans un match durant lequel elle a pris rapidement un temps mort médical. Elle a ensuite décidé que son tournoi s'arrêterait là.

"Je suis déçue mais j'ai parlé aux médecins de la WTA et à mon équipe et j'ai suivi leurs recommandations. J'ai mal à l'adducteur droit depuis que j'ai repris l'entraînement ici. Hier, ça allait mieux et j'ai voulu jouer. Mais aujourd'hui j'ai eu mal en permanence, même si j'ai voulu me battre", a-t-elle dit.

Muguruza avait déjà abandonné la semaine dernière à Brisbane à cause de crampes.