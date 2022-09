Les maux étaient trop forts. La Japonaise Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondiale, a déclaré forfait jeudi du tournoi de Tokyo, invoquant des douleurs abdominales. La joueuse de 24 ans devait rencontrer la Brésilienne Beatriz Haddad Maia pour le 2e tour mais elle a été contrainte d'abandonner, expliquant que son "corps ne lui permet pas" de défendre ses chances.

"C'est un honneur de pouvoir jouer au Toray Pan Pacific Open, devant tous ces fans tellement incroyables, ici au Japon", a déclaré Osaka, citée dans un communiqué des organisateurs du tournoi. "Ce tournoi a toujours été, et restera, un tournoi spécial pour moi et j'aurais aimé entrer sur le court aujourd'hui mais mon corps ne me le permet pas", a-t-elle ajouté, promettant de revenir en 2023.

Osaka, 48e joueuse mondiale, peine à retrouver le niveau qui lui a permis de remporter quatre tournois du Grand Chelem. Elle a été éliminée au premier tour du tournoi de Cincinnati puis de l'US Open en août après avoir abandonné lors de son match d'ouverture à Toronto, le 10 août, en raison de douleurs au dos.

Elle s'était qualifiée pour le 2e tour du tournoi de Tokyo - dont elle est la tenante du titre de la dernière édition jouée en 2019 - à la suite de l'abandon de son adversaire, l'Australienne Daria Saville, blessée à un genou.

