Un nouveau titre pour Caroline Garcia, qui est décidément dans une période faste. Huitième de finaliste à Wimbledon, déjà vainqueure du tournoi de Hombourg, il y a un mois, la Française s’est imposée ce dimanche à Varsovie face à Ana Bogdan, qu’elle a dominé en deux sets sur la terre battue polonaise (6-4, 6-1) au terme d’une partie très sérieuse. Elle décroche ainsi sa neuvième couronne en carrière sur le circuit WTA, en 12 finales disputées.

Dans la foulée de son énorme performance en quart de finale , où elle avait réussi à faire tomber la numéro 1 mondiale Iga Swiatek sur ocre, qui plus est à domicile, la Française, déjà sur un nuage en demi-finale lorsqu’elle avait dominé l’Italienne Jasmine Paolini (6-1, 6-2) , ne s’est pas crispée lors de la finale. Et on sait que la Lyonnaise aux frappes puissantes se montre redoutable dès lors qu’elle est en confiance.

Après avoir breaké d’entrée Bogdan, 108e mondiale et dont c’était le premier match pour un titre dans sa carrière, l’ancienne numéro 4 mondiale, qui deviendra ce lundi la numéro 1 française en grimpant à la 32e place du classement WTA, Garcia ne s’est pas démontée lorsqu’elle a vu la Roumaine revenir à 3-2 dans le premier acte. Reprenant le service de son adversaire, elle a manqué une première occasion de conclure à 5-3, avant de faire à nouveau la différence au retour et d’empocher la première manche.

En revers, ou en coup droit, Bogdan en a vu de toutes les couleurs sur sa mise en jeu, constamment agressée, ne remportant que 47% de points derrière sa première balle de service. Garcia, surtout, s’est montrée plus solide sur les points importants, sauvant 5 balles de break et convertissant 3 de ses 5 opportunités de break.

Si Bogdan s’est accrochée coûte que coûte, et n’a pas cessé de s’encourager jusqu’au bout, elle a aussi souvent montré des signes de frustration, tant la Tricolore, plus constante, lui a fait vivre un calvaire dans un deuxième set à sens unique. La preuve, Garcia a enchaîné cinq jeux gagnants de suite, s’écroulant de joie sur une ultime faute directe de son adversaire. A l’approche de la tournée américaine, la Française s’avance donc dans une forme étincelante. En espérant prolonger cet état de grâce le plus longtemps possible.

