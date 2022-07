Avec Caroline Garcia, il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà à son aise lors du dernier Wimbledon, où son aventure s’était arrêtée en 8e de finale, la Lyonnaise a surfé sur sa vague actuelle pour s’offrir le scalp de la N°1 mondiale Iga Swiatek en quart de finale du tournoi WTA de Varsovie 2022.

Alors que la patronne du circuit évoluait devant son public, et sur ocre, sa surface de prédilection, Garcia a joué les trouble-fêtes au moment où on s’y attendait le moins. Elle n’avait battu jamais une n°1 mondiale dans sa carrière, et perdu son seul duel face à Swiatek, à Cincinnati en 2019. A priori, tout était contre elle avant d'entrer sur le court. Mais non, elle a suivi les pas d'Alizé Cornet qui avait mis fin à l'invincibilité de 37 rencontres de la Polmonaise à Wimbledon. Ne parlez plus des joueuses françaises à la double vainqueur de Roland-Garros !

Garcia a joué la carte offensive

C’était une rencontre où il fallait apprécier le côté imprévisible du tennis. Tout s’est d’ailleurs joué au couteau, dans une troisième manche où les deux championnes ont évolué à un très bon niveau en même temps. Mais pas leur meilleur niveau. Juste avant ce set décisif, chacune avait remporté un set sur le score de 6-1. Mais c'est Garcia qui avait ouvert le bal.

Voir la Rhodanienne dominer ce duel n’a donc pas été si surprenant que ça. Elle a toujours eu ce soupçon de contrôle dans ce quart. C’est elle qui a fait le break en premier dans le dernier acte. A 4-3, 30/40, elle a fait plier la Polonaise à l’échange en faisait jouer son punch. Excellente à la relance et capable de finir les points (38 coups gagnants), Garcia a joué l’offensive face à la métronome Swiatek, qui effectuait son retour à la compétition cette semaine. C’était le bon plan. En tenant, elle a créé un sentiment de frustration et, par moments, d'impuissance chez Swiatek.

Il faudra saluer la force mentale de l’ancienne Top 10 à la WTA. A 5-3, alors qu’elle servait pour le gain du match, elle a coincé alors qu’elle menait 30/15. Ce debreak avait un arrière-goût de tournant sur le moment. Mais non. Garcia a remis la machine à relancer en marche sur le jeu de service de sa rivale. Et cette dernière, trop friable derrière ses secondes, a plié alors qu’elle avait eu deux balles de jeu à 4-5. Sur la balle de match, la cadord du circuit féminin a reçu un coup de fusil en retour de la part de la Tricolore. Un point symbole de ce qu’a été ce match.

Après ses bonnes sorties à Lugano où elle avait atteint le dernier carré à la mi-juillet, puis à Palerme la semaine dernière où elle avait joué les quarts, Garcia confirme qu’elle revient à son niveau d’antan. Il y avait déjà eu les prémices de cette montée en régime à Bad Homburg où elle avait été titrée juste avant "Wimbly" sur gazon. Samedi, elle devra passer l’obstacle Jasmine Paolini en demi-finale. Attention, la jeune Transalpine est l’une des joueuses qui monte en ce moment sur le circuit. Garcia devra rester sur les mêmes intentions pour aller en finale.

