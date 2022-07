10

Croyez-le ou non, Caroline Garcia n'avait jamais battu une n°1 mondiale dans sa carrière. Professionnelle depuis 2007, mais dans les tableaux des tournois WTA depuis 2011, la Lyonnaise avait échoué à 9 reprises face à quatre rivales différentes avant de faire mouche. Depuis 2013, Garcia avait buté sur Serena Williams (3 fois, 2013 et 2014), Garbiñe Muguruza (1, 2017), Simona Halep (3, 2017 et 2018) et Ashleigh Barty (2, 2019).

1

Iga Swiatek, un de chute sur ocre en 2022. Avant de perdre contre Caroline Garcia chez elle à Varsovie, la Polonaise avait un bilan de 18 victoires pour zéro défaite cette saison. Vainqueur à Stuttgart, Rome et Roland-Garros, elle visait aussi un quatrième titre sur la surface. Sauf que "Flying Caro" est passée par-là.

Iga Swiatek avec la Coupe Suzanne-Lenglen après son sacre à Roland-Garros 2022 Crédit: AFP

3

Avec son succès de ce vendredi, Caroline Garcia rejoint un cercle fermé, celui des joueuses tricolores à avoir déjà battu une adversaire alors au sommet de la hiérarchie WTA en simple. Elle devient la troisième joueuse encore en activité à signer pareil exploit avec Alizé Cornet, qui a réussi pareil coup à quatre reprises, et Kristina Mladenovic qui avait dominé Naomi Osaka puis Ashleigh Barty en 2019. Avant ce trio, Mary Pierce et Amélie Mauresmo s'étaient fait la spécialité de réussir pareille prouesse dans les années 90 - 2000. Une période durant laquelle d'autres joueuses ont fait aussi fort. En voici une liste non exhaustive :

Marion Bartoli, à trois reprises contre Justine Hénin à Wimbledon 2007, Jelena Jankovic à l'Open d'Australie 2009 et Victoria Azarenka à Miami 2012

Sandrine Testud, contre Jennifer Capriati, à Munich en 2001

Nathalie Dechy, contre Amélie Mauresmo, à Eastbourne en 2006

Julie Coin, contre Ana Ivanovic, lors de l'US Open 2008

Aravane Rezaï, contre Dinara Safina, à Toronto en 2009

2009

Il faut remonter treize ans plus tôt pour voir deux joueuses françaises différentes renverser une reine de la WTA lors de la même saison. En 2009, Marion Bartoli, puis Aravane Rezaï avaient inscrit leurs performances dans les annales du tennis féminin hexagonal. Depuis, Alizé Cornet, puis Kristina Mladenovic ont réussi à dominer une n°1 mondiale plusieurs fois dans la même saison, mais sans être imitées par une compatriote. La palme revient à Cornet, bête noire de Serena Williams à trois reprises en 2014.

Alizé Cornet a réalisé l'exploit de battre Iga Swiatek, samedi 2 juillet 2022 à Wimbledon. Crédit: Getty Images

7

Sur le circuit WTA, Iga Swiatek n'avait été battue qu'à 6 reprises en 52 sorties (44 succès donc) sur terre battue avant de croiser la route de Caroline Garcia. Au total, en carrière, Iga Swiatek a concédé sa 15e défaite sur ocre depuis ses débuts sur la surface chez les professionnelles en 2017, sur les tournois secondaires. Elle compte 76 succès répartis en six saisons. Une ogresse de l'ocre comme son idole Rafael Nadal.

2

Depuis le 22 février 2022 et sa victoire contre Viktorija Golubic, Iga Swiatek a remporté 39 victoires contre des joueuses étrangères, mais buté deux fois contre... les Françaises. Alizé Cornet avait stoppé sa folle série de 37 succès de rang en 8e de finale du dernier Wimbledon. Puis, Caroline Garcia a apporté la deuxième lame à Varsovie.

17

Cela faisait 17 ans qu'une Française n'avait plus battu une n°1 mondiale sur terre battue. Caroline Garcia a succédé à une certaine Mary Pierce. Sur son chemin vers le sacre à Roland-Garros 2005, Pierce avait balayé la n°1 de l'époque, Lindsey Davenport sur le court Philippe-Chatrier (6-3, 6-2) lors des quarts de finale. Un gros clin d'oeil au succès de Garcia contre Swiatek, également obtenu en quarts de finale.

