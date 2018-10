WTA Finals : Osaka abandonne, Bertens file en demi-finale

Tout avait pourtant bien commencé pour Naomi Osaka face à Kiki Bertens. Un début de match solide, des échanges rondement menés... puis patatrac. Un break subi à 3-3 et le temps-mort médical quelques minutes plus tard pour soigner sa cuisse. Malgré son envie de poursuivre, la Japonaise a été contraite à l'abandon après la perte du premier set (6-3). Le tout en larmes. La gagnante de l'US Open et Indian Wells prend donc la porte de son premier Masters avec trois défaites, face à Sloane Stephens, Angelique Kerber et donc Kiki Bertens.

La néerlandaise, elle, rejoint dans le dernier carré l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Tchèque Karolina Pliskova. La dernière qualifiée pour les demi-finales sera l'Américaine Sloane Stephens (N.6) ou l'Allemande Angélique Kerber (N.2), qui s'affrontent ce vendredi après-midi dans le dernier match des poules.

