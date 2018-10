Svitolina a eu le dernier mot contre Bertens pour rejoindre la finale du Masters

Une année pour apprendre, la suivante pour aller au bout ? Pour son deuxième Masters eu deux ans, Elina Svitolina s'est qualifiée pour sa première finale à Singapour en dominant Kiki Bertens ce samedi. L'Ukrainienne a dû batailler trois sets et 2h39 de jeu pour venir à bout de la Néerlandaise (7-5, 6-7, 6-4). Un combat intense où les deux joueuses ont eu leur chance, mais Svitolina, invaincue depuis le début de la semaine, a profité de la baisse physique de son adversaire pour finalement s'imposer. Pour le titre, elle affrontera Sloane Stephens ou Karolina Pliskova. Bonne nouvelle pour l'Ukrainienne, elle est invaincue en finale sur le circuit WTA depuis 2017.

Le film du match

Les deux joueuses ont offert au public de Singapour une très belle demi-finale ce samedi. Elina Svitolina a mieux débuté que Kiki Bertens en convertissant sa deuxième balle de break pour se détacher. Mais la Néerlandaise a tout de suite réagi en débreakant dans la foulée. Se rendant coup pour coup tout en proposant un tennis de haute qualité, les deux femmes ont semblé se diriger tout droit vers un tie-break dans la première manche, mais Bertens a craqué au pire des moments en offrant le set à à 6-5 à l'Ukrainienne, sur une double faute.

Invaincue en finale depuis 2017

La Néerlandaise n'a pas laissé le doute s'installer dans son esprit et a montré une belle réaction en prenant la mise en jeu adverse d'entrée de deuxième manche. Elle n'a ensuite pas perdu un point sur son service pendant trois jeux de suite. Impuissante, Svitolina a attendu une baisse de régime pour contre-attaquer, et c'est ce qu'elle a fait à 5-4, en sauvant trois balles de set avant de débreaker. Bertens n'a pas lâché mentalement et a signé un tie-break tout en maitrise pour relancer le suspense.

Des efforts pour égaliser qu'elle a fini par payer. A bout physiquement, la Néerlandaise a commencé à arroser le court (63 fautes directes au total). Svitolina en a profité pour faire le break, un avantage qu'elle a su garder jusqu'au bout. Les bras levés vers le ciel, l'Ukrainienne a pu savourer sa qualification pour la finale au Masters de Singapour. Elle n'a plus perdu à ce stade de la compétition en tournoi depuis le début de la saison 2017. Huit finales, huit victoires. Une statistique qui a de quoi inquiéter sa future adversaire.