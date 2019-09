Elle avait commencé la semaine piano, mais elle pourrait la terminer sur les chapeaux de roue. Ashleigh Barty sera bien au rendez-vous des demi-finales du Premier 5 de Wuhan. L’Australienne est venue à bout d’une brillante Petra Martic, 22e à la WTA, jeudi en quart de finale (7-6, 3-6, 6-3) après 2h22 de bataille acharnée. Alors que sa place sur le trône était menacée, elle a désormais les moyens de la consolider si elle parvient à rallier la finale. Pour ce faire, elle devra se débarrasser de la tenante du titre Aryna Sabalenka qui a eu aussi besoin de trois manches face à Elena Rybakina (6-3, 1-6, 6-1).

Petra Kvitova semble, elle, avoir retrouvé un second souffle en Asie. La Tchèque joue avec plus de liberté, visiblement moins gênée par son avant-bras gauche qu’à Wimbledon ou lors de la tournée américaine (elle a été éliminée dès le 2e tour à l’US Open, ndlr) et ce n’est pas Dayana Yastremska qui dira le contraire. L’Ukrainienne, tombeuse de Karolina Pliskova cette semaine, n’a rien pu faire face à la 7e joueuse mondiale, balayée en deux sets (6-2, 6-4) et 1h12. En demi-finale, elle sera opposée à Alison Riske, impitoyable face à Elina Svitolina (6-1, 6-3) dans le dernier match de la journée.