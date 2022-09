Alexander Zverev

Classement ATP : 5e avec 5040 points

Classement Race : 8e

Points à défendre d'ici la fin 2022 : 2340 soit 46,4 % de son total

Son état de forme

Plus que préoccupant. Depuis sa terrible blessure en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal (déchirure des trois ligaments latéraux de la cheville droite) début juin, Alexander Zverev n'a plus joué un match en compétition. L'Allemand, qui espérait faire son retour pour l'US Open dans un premier temps, a failli reprendre début septembre en Coupe Davis. Il a ressenti de nouvelles "douleurs extrêmes" et présente un œdème qui devrait l'empêcher de rejouer avant "plusieurs semaines", selon ses dires. Il est apparu lors de la Laver Cup, mais en costume en tribune pour assister à la dernière de Roger Federer.

Peut-il espérer participer au Masters ?

Cette ambition semble plus que compromise. Tenant du titre, Zverev est actuellement 8e à la Race, occupant donc la dernière place qualificative pour Turin. Mais pourra-t-il revenir avant la fin de l'année ? Rien n'est moins sûr. S'il devait reporter sa reprise à 2023, il sortirait des 10 meilleurs joueurs du monde pour la première fois depuis plus de cinq ans (juillet 2017). Et même s'il rejouait lors de cet automne en indoor, le voir rivaliser avec ses collègues du Top 20 tient sans doute de la chimère. Au rythme de la compétition à retrouver s'ajoutera la potentielle appréhension quant à sa cheville droite. Reprendre confiance nécessite du temps.

"Et dire qu'avant sa grave blessure, c'était Zverev le patron sur le court face à Nadal..."

Novak Djokovic

Classement ATP : 7e avec 3570 points

Classement Race : 15e

Points à défendre d'ici fin 2022 : 1600 soit 44,8 % de son total

Son état de forme

Incertain. Pour son grand retour sur les courts lors de la Laver Cup la semaine dernière, Novak Djokovic a d'abord impressionné en éparpillant Frances Tiafoe (6-1, 6-3 en à peine plus d'une heure). Puis, il a éprouvé plus de difficultés pour enchaîner face à Félix Auger-Aliassime qui l'a battu assez nettement (6-3, 7-6). Pendant ce deuxième match, l'ex-numéro 1 mondial a souffert du poignet, une douleur qui l'a "un peu" inquiété et qu'il a attribué au manque de compétition.

Peut-il espérer participer au Masters ?

Oui, indéniablement. Grâce à son titre en Grand Chelem au All England Club, Novak Djokovic ne doit figurer que dans le Top 20 à la Race (et pas dans les 8 premiers) pour obtenir son billet pour le Masters. Cela semble dans ses cordes. Plus que sa place à Turin, c'est son classement ATP en fin d'année qui pourrait souffrir de son manque de compétition - il n'avait plus joué depuis la finale de Wimbledon avant la Laver Cup. Actuellement 7e, il a, comme Zverev, près de la moitié de ses points à défendre (titre à Paris-Bercy, demie au Masters). Il pourrait donc aborder 2023 en dehors du Top 10.

"Même Federer a dit à Djokovic que son niveau de jeu était stupéfiant après trois mois de pause"

Cameron Norrie

Classement ATP : 8e avec 3550 points

Classement Race : 11e

Points à défendre d'ici fin 2022 : 1240 soit 34,9 % de son total

Son état de forme

Après un été brillant, Cameron Norrie semble un peu rentrer dans le rang. En huitième de finale de l'US Open, il avait manqué cruellement d'énergie face à Andrey Rublev. Puis il a perdu deux de ses trois simples en Coupe Davis face à Botic de Zandschulp et Alexander Bublik. S'il a perdu de justesse en Laver Cup (au super tie-break) contre Taylor Fritz, le Britannique a peut-être rechargé les batteries et trouvé l'inspiration aux côtés des Federer, Nadal, Djokovic et Murray dans la Team Europe.

Peut-il espérer participer au Masters ?

Ce sera tendu. Avec sa demi-finale à Wimbledon, Cameron Norrie aurait dû figurer parmi les joueurs virtuellement qualifiés, il ne l'est actuellement pas. Le Britannique, 11e à la Race, accuse 380 points de retard sur Zverev, 8e, et surtout 540 sur Auger-Aliassime, 7e, si on considère que Novak Djokovic a de grandes chances de prendre le dernier sésame qualificatif. Pour retrouver le tournoi des Maîtres (il y avait joué l'an dernier en tant que remplaçant, NDLR), Norrie a du chemin à faire. Pire : au classement technique, sa place dans le Top 10 est clairement menacée puisque les 1000 points de sa victoire à Indian Wells en 2021 lui seront retirés à la mi-octobre.

Costaud au service, Rublev a croqué Norrie dans un match à sens unique : les meilleurs moments

Daniil Medvedev

Classement ATP : 4e avec 5065 points

Classement Race : 5e

Points à défendre d'ici fin 2022 : 1690 soit 33,4 % de son total

Son état de forme

Il a connu (bien) mieux. Pour le moment, Daniil Medvedev est très loin de son niveau de l'an dernier à la même époque ou de son enchaînement de six finales à cheval sur l'été et l'automne 2019. Sorti par Nick Kyrgios dès les huitièmes de l'US Open dont il était tenant du titre, le Russe n'a pas réussi à se relancer à Metz où il a été surpris par Stan Wawrinka. Il a d'ailleurs passé ses nerfs sur le public français, renouant avec ses vieux démons. En bref, il semble ne s'être jamais vraiment remis de sa finale de l'Open d'Australie perdue face à Rafael Nadal après avoir mené deux sets à rien.

Peut-il espérer participer au Masters ?

Il est, en tout cas, en très bonne position pour se qualifier. Actuellement 5e à la Race, il est le premier de ceux qui n'ont pas encore obtenu leur billet officiellement et dispose d'une marge intéressante de près de 500 points sur Félix Auger-Aliassime, 7e. Sauf enchaînement de contre-performances majeures, il devrait jouer son 4e tournoi des Maîtres consécutif à Turin. Mais il pourrait aussi voir le podium mondial s'échapper : s'il n'accuse que 745 longueurs de retard sur Nadal au classement techniques, il a deux finales à défendre à Bercy et au Masters, soit le tiers de son capital.

Kyrgios - Medvedev : Les temps forts

Jannik Sinner

Classement ATP : 10e avec 3200 points

Classement Race : 14e

Points à défendre d'ici fin 2022 : 980 soit 30,6 % de son total

Son état de forme

Plutôt prometteur. Jannik Sinner a certes perdu l'un de ses deux simples en Coupe Davis il y a une dizaine de jours, mais son quart de finale de l'US Open face à Carlos Alcaraz a marqué les esprits. L'Italien, qui a eu une balle de match, méritait tout autant que l'Espagnol de sortir vainqueur de cette bataille de plus de cinq heures à l'intensité folle. Et qui sait ce qui serait advenu pour lui dans la foulée… Reste à savoir s'il aura eu le temps d'encaisser cette défaite pour aborder dans de bonnes dispositions cette fin de saison.

Peut-il espérer participer au Masters ?

Il va devoir cravacher. Il affiche un débours de 640 points à la Race par rapport à la 7e place d'Auger-Aliassime. Engagé à Sofia cette semaine où il tête de série principale et tenant du titre, Jannik Sinner serait bien inspiré de conserver son bien pour entamer sa remontée. Son tennis puissant et propre techniquement convient parfaitement à l'indoor. Cela tombe bien : il devra réaliser une belle fin de saison pour espérer se produire à nouveau - il avait joué l'an passé en phase de poules, remplaçant Matteo Berrettini blessé - devant son public de Turin.

Un match qui restera dans les annales : les temps forts d'un exceptionnel Alcaraz-Sinner

Comparaison du classement ATP et de la Race au 26/09

Rang Classement ATP Race 1. Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 2. Casper Ruud Rafael Nadal 3. Rafael Nadal Casper Ruud 4. Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas 5. Alexander Zverev Daniil Medvedev 6. Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev 7. Novak Djokovic Félix Auger-Aliassime 8. Cameron Norrie Alexander Zverev 9. Andrey Rublev Hubert Hurkacz 10. Jannik Sinner Taylor Fritz 11. Hubert Hurkacz Cameron Norrie 12. Taylor Fritz Pablo Carreno Busta 13. Félix Auger-Aliassime Matteo Berrettini 14. Pablo Carreno Busta Jannik Sinner 15. Matteo Berrettini Novak Djokovic 16. Marin Cilic Marin Cilic 17. Diego Schwartzman Karen Khachanov 18. Karen Khachanov Nick Kyrgios 19. Frances Tiafoe Diego Schwartzman 20. Nick Kyrgios Roberto Bautista Agut

