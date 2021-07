Il n'y aura pas de médaille pour le tir à l'arc français dans ces JO de Tokyo 2020. Dernière chance tricolore, Lisa Barbelin a été éliminée ce vendredi dès les huitièmes de finale du tournoi fémini par la Mexicaine Alejandro Valencia. Pénalisée d'entrée de jeu par un 7, la Française a sans cesse couru derrière le score mais son adversaire, régulière et d'une précision diabolique (jamais en-dessous de 9), n'a jamais craqué pour s'imposer finalement 29-25, 28-26, 27-26. La Mexicaine affrontera en quart de finale l'Américaine Mackenzie Brown.

Cette élimination est forcément une immense déception pour Lisa Barbelin, championne d'Europe et surtout n°2 mondiale. La Française visait une médaille dans ces JO mais elle n'a pas su répondre présent dans ce huitième de finale. "Je n'ai peut-être pas réussi à être dans l'instant présent, regrettait-il après l'épreuve, pour L'Equipe. Je pensais sans doute trop à cette médaille que je voulais autour de mon cou. Il y a beaucoup de choses en moi et je n'ai pas trouvé ce qui n'a pas été aujourd'hui. Il va falloir que je réfléchisse. Là tout de suite je suis très triste, j'ai les larmes aux yeux et le coeur lourd, mais je suis très fière du chemin parcouru".

Tokyo 2020 Barbelin qualifiée pour les huitièmes de finale du tir à l'arc : "Y mettre toutes ses tripes" IL Y A 16 HEURES

Tokyo 2020 6-0 : Barbelin se qualifie pour les 8es avec la manière IL Y A 17 HEURES