Quiquampoix: "Tirer au pistolet n'est pas comme courir un 100m, mais c'est complexe niveau gainage"

JEUX OLYMPIQUES - Tout juste revenu de Tokyo, deux jours après avoir gagné la médaille d'or en tir au pistolet 25m, Jean Quinquampoix était l'invité de Maxime Dupuis et Laurent Vergne pour parler de sa consécration dans l'Heure Olympique, émission à écouter en intégraliten podcast. Le double médaillé tricolore nous explique les complexités de son sport et son envie de durer au plus haut niveau.

00:10:39, il y a 14 minutes