Tout simplement un monument du sport français. Tenants du titre par l'intermédiaire de Dorian Coninx (vainqueur l'an passé), les Bleus ont parfaitement manoeuvré pour étouffer la concurrence dès la natation et la partie vélo sur l'édition 2022 des Championnats d'Europe de triathlon. Sorti à la fin de l'avant-dernière boucle du parcours de course à pied, Léo Bergère (2e mondial) a assumé son statut de favori, lui qui a profité de son succès dimanche pour empocher 650 points et reprendre la tête du Championnat du monde devant le Néo-Zélandais Hayden Wilde.

Le plus important restant les médailles de Pierre Le Corre (argent) et Dorian Coninx (bronze), parachevant un chef-d'oeuvre collectif du clan bleu, débarqué à Munich qui plus est sans Vincent Luis (choix).

Plus d'informations à suivre...

