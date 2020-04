3,8 kilomètres de nage, 180 kilomètres à vélo et 42,195 kilomètres de course. Le tout... depuis chez lui. Le triathlète allemand Jan Frodeno va effectuer samedi depuis son domicile de Gérone en Espagne, confinement oblige, un invraisemblable Ironman. Sa performance, filmée par webcam, pourra être suivie à partir de 6h sur différents réseaux sociaux et permettra de collecter des fonds destinés à aider à des associations luttant contre le Covid-19.

" Les gens devraient savoir que je suis un peu fou "

"Les gens devraient savoir maintenant que je suis un peu fou. Mais ce n'est pas seulement censé être un événement amusant, il est aussi né de mon impuissance", a déclaré l'Allemand de 38 ans, vainqueur en 2019 du célèbre Ironman d'Hawaï, au SID, filiale sportive de l'AFP. "Je reste assis à la maison, et c'est la meilleure chose que je puisse faire pour soulager le personnel médical en Espagne. Je veux montrer que l'on peut faire beaucoup de choses chez soi si l'on est un peu créatif", a-t-il ajouté.

Il débutera son exploit avec la natation, espérant nager les près de 4km dans sa piscine à neuf degrés équipée d'un contre-courant en quelque 45 minutes. Après avoir préalablement préparé des sandwichs au beurre de cacahuètes, il se les "engloutira" sur son vélo d'appartement. Lors de sa course, d'autres coureurs pourront le rejoindre et le soutenir virtuellement via la plateforme Zwift.

En tentant cet incroyable pari, Jan Frodeno veut engranger des fonds dans la lutte contre le coronavirus.Imago

Le champion olympique du triathlon de Pékin de 2008 accomplira enfin la distance du marathon sur un tapis roulant. Durant sa performance, les spectateurs pourront acheter des produits dérivés liés au sport dont la recette sera redistribuée à des associations caritatives luttant contre le nouveau coronavirus. L'athlète veut répartir ces recettes entre l'Allemagne et l'Espagne, pays durement touché par l'épidémie qui y a déjà fait officiellement plus de 15 230 victimes.