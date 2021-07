Il fallait se lever tôt pour ne pas rater la première médaille française de la journée. Ou même ne pas se coucher. Et quelle médaille ! Samedi, le triathlon français a tout simplement décroché la première breloque de son histoire aux Jeux Olympiques, en bronze, grâce au relais mixte composé de Cassandre Beaugrand, Leonie Periault, Dorian Coninx et Vincent Luis. Ce dernier pourra ainsi digérer sa très décevante 13e place en individuel, lundi. C'est la 14e médaille pour la délégation tricolore à Tokyo. La Grande-Bretagne prend l'or, les Etats-Unis l'argent.

Tokyo 2020 Insolite : Un bateau gêne le départ du triathlon 27/07/2021 À 05:23

La journée de vendredi a commencé par une série de désillusion. Celle de samedi par une très belle satisfaction. Les Bleu(e)s ont, un temps, pensé pourvoir aller chercher l'or, mais le bronze est déjà une vraie réussite étant donné l'histoire du triathlon français aux Jeux… et le scénario de la course. Ce format, qui faisait à Tokyo ses débuts olympiques et qui consiste pour chacun des relayeurs à effectuer un triathlon courte distance (300 m de natation, 6,8 km de cyclisme, 2 km de course à pied) a vu Leonie Periault n'enregistrer que le cinquième temps du premier relais.

Luis fait la différence à la nage mais craque sur la course à pied

Puis s'est amorcée une "remontada" : Dorian Coninx, en difficulté à la nage comme sa coéquipière, a signé le troisième temps du deuxième relais grâce à ses jolis chronos à vélo (9'24) puis à pied (5'28). Cassandre Beaugrand a ensuite pêché en cyclisme (10'31) mais a enregistré le meilleur temps de son relais en course à pied (6'00). C'est dans ce contexte qu'a débarqué Vincent Luis, qui a distancé ses principaux concurrents à la nage (3'54) pour croire à l'or, avant de payer ses efforts au moment de conclure sur la course à pied, avec le 11e temps de son relais (5'48). A l'arrivée, la France termine à 23 secondes des champions olympiques britanniques, et 9 de leur dauphin américain.

"J'ai été mis dans de bonnes dispositions. C'est important de réagir après les individuelles. Les gens ont un peu la mémoire courte, on a tous fait ici des top 5, la France est une nation dominante du triathlon mondial. On a ramené une médaille, on bosse dure, on mérite plus de respect que ce qui a nous été donné après l'individuel", a réagi Luis sur France 2 à l'arrivée. Du respect, les Français, déjà triples champions du monde en titre de la spécialité, en ont assurément gagné samedi.

Tokyo 2020 Duffy offre son premier titre olympique aux Bermudes, jolie 5e place pour Periault 27/07/2021 À 00:16