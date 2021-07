Flora Duffy a remporté la première médaille d'or de l'histoire des Bermudes aux Jeux Olympiques en gagnant le triathlon femmes, disputé mardi à Tokyo dans des conditions très difficiles et de fortes pluies, la Française Léonie Periault prenant une très belle 5e place.

Les précipitations, causées par l'arrivée sur la capitale japonaise de la tempête tropicale Nepartak, ont obligé les organisateurs à repousser d'un quart d'heure le départ de la course, prévu initialement à 6h30 du matin. L'épreuve s'est ensuite tenue sous une alternance de pluies diluviennes et d'accalmie, rendant notamment la partie cyclisme de ce triathlon particulièrement délicate à négocier.

Flora Duffy, aux avant-postes quasiment de bout en bout, a réussi à s'extraire du groupe de tête lors de la course à pied, devançant à l'arrivée la Britannique Georgia Taylor-Brown et l'Américaine Katie Zaferes. Il s'agit de la première victoire des Bermudes aux JO et du deuxième podium après le bronze récolté par Clarence Hill chez les lourds en boxe en 1976 à Montréal.

Côté français, au lendemain de l'échec du double champion du monde Vincent Luis chez les hommes (13e), Léonie Periault a réussi un petit exploit en terminant 5e. Cassandre Beaugrand, largement distancée après les 1500 m de natation, a elle crevé une roue et a abandonné après un peu plus de 5 km en vélo.

Leonie Periault, 5e du triathlon Crédit: Getty Images

