Sprint final et duel grandiose entre Gabart et Joyon

Au dernier pointage, Gabart (Macif) n'avait plus que 1,3 mille nautique (2,4 km) d'avance sur Joyon (Idec Sport), alors qu'il lui restait encore 27,5 nm (51 km) à parcourir à 19h00 heures locales (minuit en métropole) pour couper la ligne. Gabart (35 ans) et Joyon (62 ans) se livrent un incroyable mano a mano dans la torpeur guadeloupéenne et l'absence de vent a plombé les deux concurrents dans leur course.

Selon les estimations d'arrivées diffusées plus tôt dans la journée, le premier concurrent devait être à Basse-Terre à 17h35 (23h30). A 19h00, aucun des deux bateaux n'avaient atteint ce point de passage. Il est fort probable que le vainqueur ne soit pas connu à 20h15 (01h15) comme l'avaient projeté les estimations, mais bien plus tard.

En tête quasiment depuis le départ de la prestigieuse transatlantique en solitaire, dimanche 4 novembre à Saint-Malo, avec une belle avance, Gabart a vu Joyon (Idec Sport) filer sur l'Atlantique lors des 24 dernières heures pour le coller sérieusement. Et Idec Sport n'est autre que le bateau qui s'est imposé lors des deux précédentes éditions de la Route du Rhum (Banque Populaire 7 en 2014 et Groupama 3 en 2010).

L'équipe de Gabart a révélé dimanche que le maxi-trimaran avait subi plusieurs dommages, et ce depuis cinq jours, en raison des trois dépressions qui ont sévèrement secoué la flotte des 123 bateaux de cette 11e édition.

Finish palpitant

Il a notamment perdu son foil sur le flotteur tribord, dans la nuit de lundi à mardi. Le foil est un appendice latéral qui permet de passer en mode "volant", c'est-à-dire d'élever le bateau au-dessus de l'eau pour le faire filer à vive allure. Il y a deux appendices latéraux sur chaque bateau. Mardi matin, Gabart a entendu un craquement. "Il a perdu son safran bâbord (gouvernail), qui s'est coupé net sous le casque de safran", a indiqué son équipe. A cela s'est ajouté un problème de grand-voile.

"Ca promet un finish assez palpitant, un tour de Guadeloupe côte-à-côte ou, en tout cas, pas très loin l'un de l'autre", a dit Gabart lors d'une vacation dimanche matin avec le PC course. "Et je me prépare pour être performant si on est côte-à-côte sur le tour de la Guadeloupe, ce n'est jamais simple surtout avec nos bateaux et avec le parcours imposé, très proche de la terre. Ca risque de mettre du piment jusqu'au bout", a relevé Gabart, qui avait remporté la Route du Rhum en catégorie Imoca (monocoque de 18 m).

Partis le dimanche 4 novembre à 14h02 précisément, les deux solitaires pourraient battre tous les deux le record établi il y a quatre ans par Loïck Peyron (Banque Populaire VII) en 7 jours et 15 heures. Pour cela, le vainqueur doit couper la ligne avant 0h08 heures locales (5h08 en métropole). Une ligne record de plus sur leur palmarès alors que Gabart détient le record du tour du monde en solitaire (42 j 16 h) et que Joyon, qui participe à sa 7e Route du Rhum qu'il n'a encore jamais gagnée, est le détenteur du record du tour du monde en équipage (Trophée Jules Verne, en 40 j 23 h).

Ce sont les deux derniers Ultimes encore en lutte pour la victoire, après les avaries qui ont frappé Sébastien Josse (Edmond de Rothschild), Thomas Coville (Sodebo), reparti dimanche après six jours de réparation, et Armel Le Cléac'h (Banque populaire IX). Loin derrière les monstres à trois coques, en plein coeur de l'Atlantique, la catégorie Imoca (monocoques de 18 m) est pour le moment dominée par Alex Thomson (Hugo Boss) qui, pour sa première participation, pourrait succéder à Gabart.

Dans cette catégorie-phare du célèbre Vendée Globe, le Gallois possède 89 milles d'avance sur le Français Paul Meilhat (SMA). Troisième, Vincent Riou (PRB) est une vingtaine de milles encore derrière. Le premier Imoca est attendu vendredi.