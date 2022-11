C'est serré sur la Route du Rhum ! Parti en tête, Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a vu François Gabart (SVR Lazartigue) revenir fort sur ses talons, et même le devancer à certains pointages de la journée vendredi. Thomas Coville (Sodebo) restait à une vingtaine de milles nautiques derrière, mais le trio compte déjà quelque milles d'avance sur le reste des Ultims.

Mais les skippers se préparaient à un passage paradoxalement plus tendu pour s'extirper d'une zone sans vent après le front de la dépression qui les a poussés hier à piquer vers le sud. "Il n'y a pas eu beaucoup de manoeuvres ces dernières heures, ce qui fait que j'ai bien pu dormir (...). Une fois qu'on aura passé le front, il va falloir manoeuvrer, changer de voile et probablement très très peu dormir la nuit", a déclaré Gabart.

Après plus de deux jours de course, huit skippers ont déjà abandonné, Oliver Heer est en route pour Lorient afin de réaliser des travaux sur son Imoca et trois bateaux sont encore dans des ports bretons pour des réparations. Parmi eux, Le Cléac'h est engagé avec son équipe dans une course contre la montre à Lorient pour remplacer sa dérive et colmater les impacts sur la coque, avec l'objectif de repartir samedi après-midi.

Le Cléac'h : "Beaucoup de déception"

Les travaux ont débuté dès le retour du bateau dans la nuit, sur un zodiac le long de la coque. "Je n'ai pas encore vraiment réalisé mais il y a beaucoup de déception", a déclaré Le Cléac'h dans un communiqué. "Mentalement, c'est difficile et triste de ne pas savoir ce qu'il s'est passé (...). Il n'y avait aucun mauvais signal. Ça a cassé en deux secondes. On a du mal à y croire".

Même si le podium est désormais hors de portée pour lui qui figurait parmi les favoris au départ, "on veut aller au bout de l'histoire. Ça s'est mal terminé il y a quatre ans, on a perdu un bateau. Cette année, nous avons envie de terminer cette Route du Rhum", a-t-il expliqué. Vainqueur du Vendée Globe 2016/2017, Le Cléac'h avait chaviré au bout de deux jours de course lors de la Route du Rhum 2018.

