Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), en tête de la Route du Rhum devant François Gabart (SVR Lazartigue), pourrait franchir la ligne d'arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre "entre 4h30 et 5h30" locales, soit dans la matinée à Paris mercredi (ndlr : entre 9h30 et 10h30 comme il y a 5 heures de décalage), selon les dernières estimations des organisateurs. Parti mercredi 9 novembre (à 14h15) de Saint-Malo, le navigateur est parti pour battre le record établi il y a quatre ans par Francis Joyon (Idec Sport) en 7 jours 14 heures et 21 minutes.

Le skipper de 48 ans a atteint la Tête à l'Anglais, au nord de l'île, vers 0h locales (5h à Paris), poursuivi par François Gabart à 70 milles nautiques (130 km). Il a commencé à contourner l'île par l'ouest pour rejoindre la ligne d'arrivée, avançant "bien, entre 14 et 25 noeuds" dans un premier temps, selon l'organisation.

Mais, à l'approche de la mythique bouée de Basse-Terre, dernier point de passage avant l'arrivée, son allure a chuté à 3 noeuds en l'absence de vent. Au dernier pointage à 2h locales, Charles Caudrelier se situait à 27 nm de la ligne (50 km) tandis que François Gabart se rapprochait de La Tête à l'Anglais.

