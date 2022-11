Un beau moment de solidarité. Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée - Ville de Nice), qui pointait en tête de la catégorie Rhum Mono dimanche, a été dérouté par la direction de course pour porter secours à Maisonneuve (CMA Ile de France - 60.000 rebonds), dont le bateau avait chaviré entre les Açores et Cap Finisterre après une "rafale brutale" de vent, a-t-on précisé. Maisonneuve, navigateur normand de 48 ans, se trouve désormais à bord du navire de Jean-Pierre Dick et les deux hommes se dirigent vers les Açores. "Le marin va bien, malgré quelques contusions", a ajouté la direction de course.

Ce chavirage est le dernier d'une longue série d'incidents pour les concurrents de la Route du Rhum après une journée de samedi dévastatrice. Un front froid, un phénomène météo qui provoque des intempéries, court mais violent a provoqué trois démâtages ainsi que de nombreuses avaries plus ou moins sérieuses.

Quatorze abandons

Sur les 138 marins au départ de Saint-Malo, 14 ont abandonné à la date de dimanche. Les skippers à l'arrière de la flotte s'apprêtaient à affronter une nouvelle dépression dans la nuit avec du vent fort (35 à 40 noeuds ou 64 à 74 km/h) ponctué de rafales pouvant atteindre 55 noeuds (101 km/h) et des vagues de six à neuf mètres, selon les prévisions météorologiques.

La plupart tentaient de rejoindre au plus vite les Açores pour se mettre à l'abri. "Tout va bien, mais il faut que je me bouge pour passer cette deuxième dépression. Du coup je fais beaucoup de manoeuvres et je trace pour essayer de ne pas me la prendre dans la gueule, tout simplement", a expliqué Fabio Gennari (Bella Donna - Race For Pure Ocean).

En tête de course, loin de la dépression annoncée, Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) filait toujours en tête au pointage de 18 heures, talonné par François Gabart (SVR Lazartigue), à seulement 10 milles nautiques (environ 18 km).

