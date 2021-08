Voile

Tokyo 2020 - Ola, chants : Lecointre et Retornaz célébrées après avoir décroché le bronze en voile

TOKYO 2020 - 2es avant la medal race, les Bleues retrogradent à la 3e place après l'ultime régate et décrochent la médaille de bronze. Après la course, Camille Lecointre et Aloise Retornaz ont été célébrées à leur retour au port par quelques supporters.

00:00:43, il y a une heure