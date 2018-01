Trophée Jules Verne : Yann Guichard s'élance depuis Brest

Le skipper Yann Guichard et ses 11 équipiers ont quitté Brest et le quai Malbert un peu avant 15h sous une fine pluie et un vent soutenu. Ils vont rejoindre la ligne de départ du Trophée Jules Verne au large d'Ouessant et tenter de battre le record du tour du monde en équipage.

"Les conditions ne seront pas faciles les 24 premières heures de course avec du vent assez fort (...) et une mer de 5 mètres environ", a indiqué à l'AFP Yann Guichard peu avant de prendre la barre de l'immense trimaran blanc et noir, disant espérer rejoindre l'équateur en 5 jours et 10 heures environ, soit un peu en avance sur le meilleur temps.

"C'est un peu le dernier départ possible" cet hiver, a souligné le navigateur. "Ça fait deux mois qu'on est impatients d'y aller et là c'est vraiment la seule opportunité qu'on a devant nous et qu'on a eu sur ces deux mois", a-t-il ajouté.

Départ en fin d'après-midi

Le skipper avait renoncé le 8 janvier à partir pour ce tour du monde en équipage en raison d'une fenêtre météo finalement peu favorable. C'est en fin d'après-midi que le maxi-trimaran devrait couper la ligne de départ virtuelle située entre l'île d'Ouessant et le Cap Lizard (sud de l'Angleterre) pour tenter de battre le record du tour du monde en équipage, établi le 26 janvier 2017 par Francis Joyon et ses cinq coéquipiers sur Idec Sport avec un temps de 40 jours 23 heures et 30 minutes.

Depuis le 6 novembre, Yann Guichard, 43 ans, attend de pouvoir se lancer à l'assaut du Trophée Jules Verne, à bord du plus grand trimaran au monde (40 m de long, 23 m de large avec un mât de 42 m de hauteur), mis à l'eau en août 2008 sous le nom de Banque Populaire V, et devenu Spindrift en juin 2013.

Il s'agit de la 2e tentative pour le navigateur, parti une première fois en novembre 2015 avec 13 membres d'équipage. Il avait échoué en bouclant sa circumnavigation le 8 janvier 2016 en 47 j 10 h, soit 2 jours de plus que le record en cours à l'époque (45 j 13 h 42 min par le Français Loïck Peyron sur Banque Populaire V le 6 janvier 2012).