Le suspense aura duré jusqu’au milieu de la nuit. Et c’est finalement Yannick Bestaven qui remporte le Vendée Globe à l’issue d’une fin de course haletante. Le skipper de Maître Coq IV a franchi la ligne en troisième position peu avant 4h30, jeudi, derrière Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2). Mais grâce aux 10h15 de compensation obtenue après s'être dérouté pour porter assistance à Kévin Escoffier le 30 novembre dernier, il grimpe sur la plus haute marche du podium. Son temps : 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Il devance au final Dalin d’un peu moins de 2h30 après 80 jours de mer !