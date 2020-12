Ce dernier ne l'avait plus quitté avant d'annoncer lundi soir des dégâts au niveau du système de foil. Sa vitesse est tombée à six noeuds (11 km/h), alors que Thomas Ruyant progressait mardi matin à plus de 15 noeuds (27,7 km/h). Ironie du sort, le nouveau leader de la course a connu la même situation dans l'Océan indien fin novembre : une avarie sur son foil bâbord qui l'a obligé à s'arrêter momentanément pour réparer, avant de reprendre la course. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) le talonne à moins de 3 milles (5,5 km) de son tableau arrière.